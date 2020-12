Les derniers chiffres liés à l'épidémie de coronavirus en Belgique sont tombés vendredi matin. Le nombre moyen de contaminations avérées (sur la période du 1 au 7 décembre) était de 2.165,3 (-2%). Hélas, si on compare aux chiffres de la veille (2.163), c'est une très légère hausse, preuve que le virus stagne actuellement. C'est symbolique: la Belgique compte désormais 600.397 cas positifs depuis le début de la crise liée au coronavirus.

TESTS

Les dernières données disponibles évoquent 29.926 tests/jour. On apprend vendredi matin que le taux de positivité est de 8,6% (-0,7%). Jeudi, il était de 8,7%.

HOSPITALISATIONS

Le pays constate toujours en moyenne 188,4 admissions quotidiennes à l'hôpital (-1%) pour une infection au nouveau coronavirus, enregistrées entre le 4 et le 10 décembre. C'est en réalité une hausse si on regarde les chiffres de la veille (185,6), preuve que nous ne sommes plus sur une courbe descendante aussi marquée qu'auparavant.

Il y a désormais 2.939 patients hospitalisés, dont 657 aux soins intensifs, selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano révélés vendredi. Le nombre de patients hospitalisés n'était plus descendu sous les 3.000 depuis le 20 octobre dernier. Jeudi, par exemple, ce chiffre était de 3.016 (dont 662 aux soins intensifs).

A noter que 248 personnes sont sorties de l'hôpital jeudi, contre 283 mercredi.

DÉCÈS

En moyenne, chaque jour entre le 4 et le 10 décembre, 98 personnes ont perdu la vie en étant positives au virus (-17,2%). Là aussi, on constate une petite hausse par rapport à jeudi (97). Depuis le début de la pandémie, 17.692 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique. Le taux de positivité est toujours de 8,6% (-0,7%).