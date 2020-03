Coronavirus: "plus de vente de tickets dans les bus TEC", annonce Elio Di Rupo sur Bel RTL

Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir une série de mesures de restriction importantes en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Les cours seront suspendus dans les écoles. Les établissements horeca et discothèques devront fermer leurs portes. Toutes les activités récréatives, culturelles, sportives, folkloriques, quelle que soit leur taille, publiques ou privées, sont annulées. Les mesures entrent en application dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit.

Concernant les transports en commun en Wallonie le Gouvernement recommande "de privilégier la marche et le vélo pour les courtes distances et, dans la mesure du possible, de différer les déplacements pour éviter les heures de pointe". Dans les bus, la montée à l'arrière est permises et la vente de titres de transport sur véhicules ne sera plus assurée.

"Nous avons décidé qu'il n'y aura plus de vente de tickets dans les bus. En d'autres termes, il n'y aura plus de contacts avec les voyageurs", a annoncé ELio Di Rupo sur Bel RTL ce vendredi. Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, tente ainsi de rassurer le personnel dont une partie a entamé une grève sauvage ce matin à Liège.