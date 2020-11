Coronavirus - Plusieurs cordons de policiers bloquent les manifestants au Pont Saint-Léonard à Liège

(Belga) Plusieurs lignes de policiers ont encerclé samedi vers 22h15 une partie du cortège des manifestants contre le couvre-feu sur le pont Saint-Léonard à Liège. Des altercations entre manifestants et policiers ont eu lieu. Des manifestants qui tentaient de briser le cordon ont été arrêtés par les forces de l'ordre.

Selon la police, ils sont environ 400 à s'être rassemblés samedi soir pour protester contre le couvre-feu mis en place par le gouvernement. Une cinquantaine de policiers de la zone de Liège et de la police fédérale sont présents. Deux autopompes sont également prêtes à intervenir et encerclent également les manifestants présents sur le pont Saint-Léonard. A 22h30 samedi soir, le cortège était toujours à l'arrêt au croisement du Quai Sainte-Barbe et du pont Saint-Léonard. (Belga)