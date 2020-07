Coronavirus - Plusieurs pays placés en "Zone orange": que signifie ce code couleur?

Les Affaires étrangères ont associé des codes couleur zones de voyage afin que les Belges sachent quelles recommandations suivre. Ce dimanche, la liste des zones vertes, oranges et rouges a été mise à jour. La principale nouveauté concerne la liste des zones oranges dans le sens des retours: plusieurs pays ont été placés sur cette liste (voir le lien vers notre article ci-dessous).

Les Affaires étrangères demandent une "vigilance accrue" pour ceux qui reviennent de ces zones oranges. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Nous avons posé la question à Yves Van Laethem. L'infectiologue et porte-parole interfédéral de lutte contre le coronavirus, était l'invité du RTL INFO 19H ce dimanche. Il a été interrogé par Salima Belabbas.

Salima Belabbas: Que signifie concrètement ce code orange. Une vigilance accrue, cela veut dire quoi?

Yves Van Laethem: Il faut s'auto-surveiller. Il faut faire attention, donc certainement porter son masque, redoubler d'attention concernant le lavage des mains et la distanciation sociale. Il faut s'auto-surveiller, et s'il se passe quelque chose consulter son médecin. Et certainement pas se confiner par rapport au code orange.

Salima Belabbas: Cette liste de pays accessibles ou accessibles sous conditions continue d'évoluer. Que recommandez-vous aux Belges qui hésitent encore à partir en vacances à l'étranger?

Yves Van Laethem: Rouge, on n'y va pas. Orange, on y réfléchit. Parce que l'orange peut passer au vert, mais l'orange peut aussi passer au rouge. Donc ça doit aider à considérer ou reconsidérer l'endroit où on va partir en vacances. Il faut bien savoir que le vert n'empêche pas de passer éventuellement au rouge en fonction de circonstances locales rapidement évolutives.

Salima Belabbas: Vous vous attendez à ce que cette liste évolue encore dans les prochains jours?

Yves Van Laethem: C'est totalement imprévisible. Mais dans les jours qui viennent, normalement non. Cette liste sera revue au minimum une fois par semaine, plus besoin si nécessaire, si quelque chose se passe. C'est un peu l'imprévu des vacances et il faut savoir que cette année-ci on part avec un certain imprévu potentiel.