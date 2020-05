Coronavirus: pour aller à la plage à Ostende, il faudra réserver

Ostende travaillera avec un système de réservations pour les tronçons les plus populaires de sa plage, a indiqué mardi le bourgmestre Bart Tommelein. Les plages habituellement moins fréquentées comme celle de Mariakerke resteront libres d'accès. Les touristes sont priés de prévoir une toile pour délimiter leur emplacement.



Les Ostendais, propriétaires d'une seconde résidence et clients qui séjournent dans un hôtel de la ville seront prioritaires pour réserver. La réservation se fera à la journée et sera gratuite. Le système sera testé en juin. La capacité totale, du tronçon à réserver et des plages libres, est de 30.000 personnes, soit 60% du nombre de baigneurs lors de la journée la plus chargée de l'année.

