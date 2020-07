Coronavirus: Pourquoi les contaminations augmentent? Peut-on réserver un voyage? Vers un reconfinement local? Les réponses de Maggie De Block

Un Comité de concertation s’est réuni ce dimanche 19 juillet en présence des autorités du pays et de différents groupes d'experts. La réunion s'est achevée vers 13h. Vous retrouvez dans notre autre article (voir le lien ci-dessous) les principales décisions prises. A la sortie du comité de concertation, nos reporters Emmanuel Dupond et Eric Demortier ont interrogé Maggie De Block, ministre fédérale de la Santé.

Emmanuel Dupond: Est-ce qu'il y avait vraiment urgence à se réunir ce dimanche matin?

Maggie De Block: Oui, il fallait savoir quels sont les chiffres qui montent depuis 7, 8 ou 9 jours. Où ça se trouve, est-ce qu'il y a des foyers, est-ce qu'ils sont détectés? Est-ce qu'il y a le contact tracing qui est fait? Est-ce qu'il est fait assez vite? Est-ce qu'il doit être amélioré? Parce qu'en fait il y a des problèmes dans trois provinces. Ce sont des foyers qui ont été détectés, et là on prend des mesures.

Emmanuel Dupond: Est-ce qu'on connaît la cause de l'augmentation des contaminations?

Maggie De Block: Il paraît que le facteur principal ce sont les contacts sociaux et familiaux. Qu'on ne respecte plus les règles qui sont toujours là. C'est de respecter les distances, respecter les mesures hygiéniques. C'est un peu le sentiment je pense, pendant les vacances on se retrouve ensemble et on ne respecte pas les règles qui sont vraiment essentielles.

Emmanuel Dupond: L'augmentation n'a rien à voir avec les voyages et des personnes qui seraient de retour de l'étranger?

Maggie De Block: Il y a quelques cas, mais ce ne sont pas des cas nombreux. Mais évidemment il faut réfléchir avant d'aller en vacances sur le risque. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont partis en vacances et qui sont revenus infectés. Est-ce que c'est parce que là ils ont aussi laissé aller les règles, ça on ne sait pas.

Emmanuel Dupond: Vous diriez aux personnes qui n'ont pas encore réservé qu'il vaut mieux ne pas réserver de vacances pour l'instant?

Maggie De Block: De toute façon, je pense qu'il faut savoir que la situation n'est pas tout à fait safe. Le virus est partout autour du monde, et dans n'importe quel pays où vous allez, ou si vous restez ici, il faut toujours respecter les règle sanitaires.

Emmanuel Dupond: Envisagez-vous de confiner localement certaines régions que vous avez identifiées?

Maggie De Block: Ce n'est pas encore nécessaire. Ça pourrait se faire quand se serait nécessaire, mais maintenant ce sont des petits foyers qui sont bien détectables et où on a pris les mesures nécessaires.