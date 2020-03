Coronavirus: pourquoi les crèches restent-elles ouvertes?

Contrairement aux écoles où les cours sont suspendus, les crèches restent ouvertes. Pour quelle raison?

Cette décision comme toutes les autres est prise en suivant les propositions émises par des scientifiques. Ils se basent sur des études de terrain sur l'évolution de la propagation des microbes et sur différents autres facteurs.

Emmanuel André, porte-parole interfédéral Coronavirus: "Dans le cas du coronavirus, les enfants dans les crèches ne constituent pas une population à risque. On sait aussi que dans dans les crèches, il y a toute une série de mesures d'hygiène et de prévention de la transmission des virus qui sont des procédures déjà en place et qui peuvent être renforcées si cela est nécessaire..."

L'autre raison pour laquelle les crèches restent ouvertes, c'est de permettre à toutes et tous d'avoir une solution pour garder leurs enfants. C'est un des éléments importants souligné par le gouvernement lors de la prise de décisions pour limiter la propagation du covid-19, surtout en ce qui concerne le personnel médical qui travaille par exemple aux urgences.

Il faut donc pouvoir maintenir un système d'accueil pour ces personnes et ce système d'accueil ne peut pas être assuré par les grands-parents en ce moment, qui sont la population à risques.

Enfin, dans la loi, l'école est obligatoire. Il faut donc suspendre les cours pour que les élèves puissent rester à la maison. Il n' y a par contre aucune obligation de présence à la crèche.