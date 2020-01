Coronavirus: pourquoi n'y a-t-il pas de contrôles dans les aéroports belges?

Pour répondre à vos questions, le Service Public Fédéral Santé publique a publié une page internet. Conseils pour les voyages, les consignes, qui appelez ? Quels sont les symptômes ? Ou tout simplement qu’est-ce que le coronavirus ?

Des caméras pour prendre la température des passagers: c'est un dispositif utilisé en Chine notamment. Pas chez nous. Une des questions soulevées: pourquoi n'effectue-t-on pas de contrôles dans les aéroports belges depuis l'apparition du coronavirus ? Vinciane Charlier, porte-parole du SPF Santé publique, répond: "Pour l'instant, ce 'est pas nécessaire. Ce n'est pas non plus recommander par l'OMS. Il y a des contrôles qui sont fait depuis la Chine et les personnes malades ne peuvent pas entrer dans les avions."

Pas nécessaire d’autant qu’il n’y pas de vols directs de la province chinoise de Hubei vers la Belgique.

Et pour les marchandises ? Puis-je être contaminé(e) en commandant un colis en provenance de Chine ? "C'est une question qui revient souvent. Non, on ne peut pas être contaminé en commandant un colis de Chine. Le virus se propage entre humains mais pas via des cartons ou des colis."

Les questions reprennent aussi des conseils de voyage spécifiques pour la Chine. Il est simplement déconseillé de se rendre dans la province où se trouve Wuhan.

Si vous vous êtes rendus en Chine et que vous vous sentez malade, que devez-vous faire?

Si vous présentez de la fièvre moins de 14 jours après le retour, il faut appeler votre généraliste ou un médecin de garde. Et rester chez vous. "On ne va surtout pas aux urgences. Si jamais il s'avère que vous aviez le coronavirus, vous pourriez infecter d'autres patients", indique Vinciane Charlier.

Sans voyage en Chine ni contact à risque, il s’agit peut-être de la grippe.

Autre cas de figure: vous êtes en contacts avec des invités/clients/touristes chinois. Faut-il s'inquiéter ? Non, Il ne faut pas s’inquiéter sans raison.

"Si la personne semble malade, vous ne l'approchez pas de trop près; vous lui demandez de s'isoler et d'appeler un médecin", conclut la porte-parole du SPF Santé publique.

Il ne faut pas appeler le 112 pour ne pas encombrer le service inutilement. Historique du virus, transmission, accueil des éventuels patients, ces informations, sous forme de questions réponses sont publiées pour rassurer sur le site du SPF Santé publique.