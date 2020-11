Coronavirus: pourquoi Sciensano ne communique plus le nombre de sorties d'hôpital?

Au cours de cette deuxième vague de l'épidémie de coronavirus en Belgique, plusieurs citoyens nous ont demandé, via le bouton orange Alertez-nous, la raison pour laquelle Sciensano, l'institut belge de santé publique, ne communiquait plus les chiffres des sorties d'hôpital dans son rapport quotidien. "Depuis l'annonce de la 2ème vague, vous ne parlez plus jamais des guérisons et des sorties d'hôpital. Que cherchez-vous en agissant de la sorte ? Cette seule communication négative est-elle demandée par les autorités et experts ? Dans quel but ?", questionnait André. "Pourquoi les statistiques journalières Covid ne mentionnent-elles plus les sorties d'hôpital, uniquement les entrées, étrange", se demandait une autre personne.

En fait, les données de sorties d'hôpital ne sont plus communiquées dans le rapport quotidien de Sciensano mais sont toujours accessibles via leur page de données brutes (dashboard) actualisées automatiquement. Mais pourquoi ces données ne sont-elles plus intégrées dans le rapport ? Nous avons adressé la question au service presse de l'institut de santé publique.

En fait, Sciensano a décidé de ne plus communiquer que sur les indicateurs les plus pertinents du niveau d'intensité de l'épidémie, soit les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès. "Lorsque les cas ont recommencé à augmenter nous avons continué à comparer les moyennes hebdomadaires dans le rapport quotidien en ce qui concerne le nombre de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès. Ces tendances étant les principaux indicateurs à suivre en cas de nouvelle vague/augmentation. Les chiffres par 24h sont quant à eux restés disponibles dans le dashboard, comme pour le nombre de personnes sorties de l’hôpital", a expliqué Sciensano.

"Cette modification a eu lieu vers la fin de la première vague, nos rapports se sont alors concentrés sur les tendances pour des raisons de suivi épidémiologique", précise l'institut de santé publique.

Pour information, suite aux remarques arrivées via le bouton orange Alertez-nous, nous intégrons dans notre "bilan du jour" le nombre de sorties d'hôpital du dernier jour connu.

