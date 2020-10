Coronavirus - Près de 3.000 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique

(Belga) Au total, 2.969 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique dont 486 en soins intensifs, ressort-il de la mise à jour mercredi matin des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano. Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 11 et le 17 octobre, continue d'augmenter et s'élève désormais à 8.975 (+68%).

Entre le 14 et le 20 octobre, les hospitalisations ont donc continué leur progression, avec une moyenne de 295,4 admissions quotidiennes (+94%). Entre le 11 et le 17 encore octobre, le virus a fait plus de 32 morts (+14) en moyenne par jour. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 240.159 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.489 en sont décédées. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 15,8% à l'échelle nationale. (Belga)