Coronavirus en Belgique: près de 50.000 voyageurs sont revenus de zone rouge depuis début août

Depuis le 1er août et comme requis après un séjour à l'étranger de plus de 48 heures, 1.114.148 formulaires de localisation des passagers (passenger locator form) ont été remplis, d'après les chiffres disponibles vendredi auprès du SPF Santé publique. Près de 50.000 de ces formulaires concernaient des personnes de retour d'une région classée rouge, pour laquelle une mise en quarantaine et un dépistage du coronavirus sont obligatoires une fois en Belgique.



Les 49.761 voyageurs revenant d'une zone rouge en août ont reçu un SMS contenant un code QR et des informations pour les diriger vers un centre de dépistage, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. En août, 22% des personnes testées positives revenaient d'un voyage, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.