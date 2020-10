(c) Belga

Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 10 et le 16 octobre, continue d'augmenter et s'élève désormais à 8.422 (+69%), ressort-il de la mise à jour mardi matin des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano. Un couvre-feu est entré en application sur tout le territoire belge à 00h01 mardi dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus, la mesure s'ajoute à train de dispositions annoncées vendredi et entrées en application lundi.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux reproducteur actualisé du jour n'a pas encore été communiqué. Lors du dernier rapport, il s'établissait à 1,518.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1.

TESTS

Le nombre de tests était de 55.200 tests. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 15,3% à l'échelle nationale.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles admissions: entre le 13 et le 19 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 266,7 admissions quotidiennes (+95%).

Nombre total d'hospitalisations: 2.774 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique

Soins intensifs: 446

DÉCÈS

Entre le 10 et le 16 encore octobre, le virus a fait plus de 32 morts (+15) en moyenne par jour.