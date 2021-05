Coronavirus: qu'est-ce qui sera permis le 9 juin? Les premières mesures du plan d'été couchées dans un projet d'arrêté

Le projet d'arrêté ministériel reprenant les mesures sanitaires de la première phase du plan d'été dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid 19 appelée à entrer en application le 9 juin prochain est prêt. Il a été envoyé pour avis au Conseil d'Etat. Il sera ensuite publié, a indiqué mardi soir la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

Lors de sa réunion du 11 mai dernier, le Comité de concertation avait souscrit à un plan d'été en quatre phases censé permettre un retour progressif à la vie normale. Les décisions ont été traduites dans un projet d'arrêté ministériel, "dans un souci de cohérence et de transparence maximales". "Nous avons essayé d'élaborer un système univoque et transparent, selon lequel de nombreuses activités pourront se dérouler en groupes de quatre et de cinquante personnes", a commenté la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

Toutes les mesures actuellement en vigueur sont d'application jusqu'au 30 juin inclus. Le Comité de concertation réévaluera la situation épidémiologique le 4 juin prochain. "Ce tremplin vers l'été est une étape importante pour les secteurs concernés et pour tous ceux qui se réjouissent d'avoir plus de contacts sociaux. Les assouplissements permettent de garder l'équilibre entre vigilance et liberté", a commenté la ministre Verlinden.

Rappel des nouvelles mesures qui devraient entrer en vigueur le 9 juin :

- Chaque foyer pourra recevoir quatre personnes à l’intérieur (enfants non compris)

- Le télétravail reste obligatoire, mais les travailleurs peuvent aller un jour par semaine sur place. Présence de maximum 20 % des travailleurs simultanément (ou maximum 5 dans les PME comptant moins de 10 travailleurs). Le testing est très fortement recommandé.

- Le secteur de l’Horeca rouvre ses infrastructures intérieures entre 8h00 et 22h00, autorisant jusqu’à 4 personnes par table ou un foyer par table, moyennant une distance de 1,5 m entre les tables. L’heure de fermeture pour l’Horeca en extérieur passe de 22h00 à 23h30. Les règles liées aux tablées sont maintenues : 4 personnes ou un foyer par table, 1,5 m entre les tables.

- Les évènements (p.ex. représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives) peuvent avoir lieu.

• À l’intérieur : jusqu’à 200 personnes ou 75 % de la capacité de la salle, public assis, port du masque et respect des distances de sécurité.

• À l’extérieur : jusqu’à 400 personnes, port du masque et respect des distances de sécurité.

- Pratique non professionnelle du sport jusqu’à 50 personnes à l’intérieur et 100 personnes à l’extérieur (à l’exception des sports de contact).

- Activités et camps des jeunes et vie associative : jusqu’à 50 personnes, sans nuitée. Le pré-testing est très fortement recommandé.

- Fêtes et réceptions jusqu’à 50 personnes à l’intérieur. Pour le reste, les règles fixées pour l’Horeca s’appliquent.

- Services du culte, mariages et funérailles jusqu’à 100 personnes à l’intérieur et 200 personnes à l’extérieur.

- Les foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels sont à nouveau autorisés. L’organisation suit les principes fixés pour les marchés.

- Les salles de fitness rouvrent moyennant des protocoles relatifs à la ventilation et l'utilisation obligatoire d'un appareil de mesure de la qualité de l'air à un endroit visible.

- Les saunas, jacuzzis, hammams et bains de vapeur publics peuvent rouvrir.

- Les cinémas, bowlings, salles de jeux électroniques, casinos, agences de paris rouvrent moyennant des protocoles de ventilation. Il en va de même pour les activités à l’intérieur dans les parcs naturels, les parcs animaliers, les plaines de jeux intérieures, les infrastructures de loisirs indoor, les piscines tropicales, les casinos, les agences de paris, les salles de jeux électroniques, les solariums sans personnel et les bowlings.

- La vente en porte-à-porte est à nouveau autorisée, de même que les professionnels du sexe.

- Les manifestations jusqu’à 100 personnes, selon un parcours préalablement défini, sont autorisées.

