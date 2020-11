Coronavirus: quand les chiffres seront-ils assez bas pour un déconfinement? Les précisions d'Yves Van Laethem

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a été invité dans le RTL INFO 19H ce dimanche. Il a notamment été interrogé par notre présentateur Simon François sur les conditions pour un déconfinement.

Simon François: A partir de quand les chiffres seront-ils assez bas pour envisager un allègement des mesures de confinement en Belgique?

Yves Van Laethem: La Belgique arrive maintenant aux environs de 450 cas par 100.000 habitants par quatorze jours. Je pense qu'on voudrait quand même avoir des résultats nettement meilleurs, nettement moins. C'est-à-dire de l'ordre d'une centaine. A la vitesse où nous allons, il nous faudra quand même encore quelques semaines pour arriver à ce type de chiffres.

Simon François: On voit que la France, la Grande-Bretagne, se dirigent vers un déconfinement. Pourquoi chez eux c'est possible et pas chez nous?

Yves Van Laethem: C'est vrai que nous sommes quelque part ou même chiffre que la Hollande par exemple, ou la Grande-Bretagne. Nous sommes meilleurs pour l'instant que la France. Donc on peut voir si nos autorités permettront que certains endroits à beaucoup plus faible risque, on n'a pas spécialement eu des clusters (ndlr: foyer de contamination) jusqu'à présent.