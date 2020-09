Coronavirus - Que faire lorsqu'un cas positif est détecté à l'école?

Quelles sont les procédures prévues en cas de contaminations au coronavirus dans une école? Et bien cela dépend de l'âge des enfants.

Dans cette école maternelle et primaire, c'est devenu une habitude. Plusieurs fois par jour, la direction évalue l'état de santé de ses élèves. Pour l'instant, une vingtaine de cas sont considérés comme suspects: "Il faut prendre ces estimations avec beaucoup de recul parce qu'effectivement, dans une collectivité en début d'année, on a énormément de petits rhumes et c'est tout à fait banal. Il faut juste s'assurer que ces élèves ont malgré tout un suivi par pure mesure de précautions", relativise Philippe Prieels, le directeur de l'institut de l'Angelus.

Ces règles de précaution sont fixées par l'Office de la naissance et de l'enfance. L'ONE a défini des règles à suivre en cas de détection d'un cas de coronavirus dans une école. Les situations qui amènent à la fermeture d'une classe sont très rares. La direction ne doit prendre une telle décision que si un cluster est détecté, autrement dit lorsqu'il y a deux cas positifs dans une même classe ou si un enseignant de maternelle est positif.

"En maternelle, il y a une proximité plus importante entre les enseignants et les élèves et donc si on a un enseignant qui est positif et en maternelle, avoir eu des contacts avec lui est supposé à hauts risques"

En primaire et en secondaire, là où les professeurs portent un masque et peuvent mieux respecter les distances sociales, la classe peut continuer normalement même si un élève ou un professeur a été testé positif. L'enfant écarté pourra revenir plus rapidement qu'un adulte.

"Un élève qui est diagnostiqué positif peut revenir à partir de sept jours après l'apparition des symptômes à condition que pendant les trois derniers jours, il n'a pas eu de symptômes particuliers", précise le directeur.

Les familles d'un élève dont la classe a été fermée ne doivent pas respecter de quarantaine tant que l'enfant concerné n'est pas diagnostiqué positif au coronavirus.