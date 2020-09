Coronavirus: que faire si votre enfant tousse ou a de la fièvre?

La première semaine complète d'école commence aujourd'hui. Que faire si un enfant est malade, s'il tousse ou a de la fièvre ? Doit-il passer un test de dépistage pour le Covid ? La famille doit-elle être en quarantaine ?

Nez qui coule, mal de gorge... Chez les enfants les symptômes du rhume ressemblent furieusement à ceux du coronavirus. Pour les parents, pas évident de faire la part des choses, c'est la situation vécue ce matin par Cécile.



"On a notre fils de trois ans qui avait une petite toux et on ne savait pas si on pouvait le mettre à l'école. Donc on a décidé de le garder à la maison. On est un peu dans une situation où on n'est pas médecin donc on est censé déterminer si c'est quelque chose d'aigu ou pas", explique Cécile Detollenaere, mère d'Eden, 3 ans.



Les enfants de moins de 6 ans ne sont plus systématiquement testés et leur entourage non plus. Ce n'est qu'à partir de l'école primaire que les enfants présentant des symptômes doivent être dépistés mais pas leurs camarades de classe. "Dès qu'il y a un test positif, les parents seront bien sûr testés et mis en quatorzaine. Parce qu'ils sont des personnes à haut risque, donc possiblement en incubation", explique Dominique Henrion, médecin généraliste.



À partir de douze ans, les enfants sont considérés comme des adultes. S'ils sont testés positifs, leur entourage sera tracé.

Avec le retour de l'hiver, d'autres virus risquent de brouiller les pistes.

"Le Covid est un virus respiratoire et donc toutes les infections respiratoires bénignes évidemment circulent. Par exemple, ici au centre de testings, sur cent personnes testées, on n'a que 3,3 personnes qui sont réellement atteintes du Covid", indique Dominique Henrion.

Qualifiés de très contagieux au début de l'épidémie, les enfants ne sont aujourd'hui plus considérés comme réel vecteur, ce qui explique l'assouplissement des règles les concernant.