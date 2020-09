Coronavirus - que sait-on des cas de recontamination et de l'immunité après avoir attrapé le virus?

La semaine passée, 1.551 nouveaux cas de coronavirus ont été comptabilisés en moyenne par jour, soit une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente, a indiqué l'Institut de santé publique Sciensano au cours de son point presse de mercredi. Ce matin, des journalistes ont demandé aux experts de faire le point sur les recontaminations. En effet, plusieurs études font état dans le monde qu'il est possible d'attraper deux fois le Covid 19.

A ce sujet-là, le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem répond: "Très clairement, il y a eu des cas de réinfections et de recontaminations qui ont été démontrés mais ils sont extrêmement peu nombreux. Dans les cas démontrés, les patients étaient soit asymptomatiques soit peu symptomatiques. Ils n'ont pas fait un deuxième épisode plus grave ou grave en lui-même. On ne connait pas réellement l'étendue des réelles contaminations chez des gens totalement asymptomatiques. Il est peut être significatif et c'est une des notions qui nous manque. Et donc cette protection contre le portage asymptomatique et donc le risque de transmission éventuelle vers des personnes plus fragiles est inconnu et un des éléments qui rend complètement caduque cette notion de passeport Covid que certains espèrent mettre sur pied, puisqu'on est peut-être protégé soi-même mais on ne sait absolument pas si on ne peut pas être un ricochet du virus vers quelqu'un d'autre. "

"Concernant la durée de l'immunité, il est trop tôt pour l'évoquer puisque ce virus est apparu vers novembre et décembre en Chine, donc il y a moins d'une année. Donc on ne connaît pas la durée d'immunité. Ce qui est clair, c'est que la grande majorité des personnes produisent des anticorps et que ce taux est variable et qu'il est plutôt lié aux symptômes. Un pourcentage significatif de gens au bout de 3, 4 mois n'ont plus d'anticorps. Ce qu'il faut bien souligner c'est que nous ne connaissons pas le seuil du taux d'anticorps qui est protecteur, et qui peut éviter une nouvelle infection symptomatique et d'autre part qu'on est profondément convaincu qu'il existe d'autres moyens développés par notre immunité -immunité cellulaire et mémoire immunitaire- qui jouent un rôle important dans notre défense."