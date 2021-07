Coronavirus: que sait-on du variant Lambda, qui inquiète les autorités britanniques?

Un variant du coronavirus, appelé lambda, qui est jusqu'à présent apparu principalement en Amérique latine est actuellement sous observation particulière par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce variant identifié pour la première fois en août 2020 au Pérou est arrivé en Europe. Cette mutation est présente dans 32 pays, dont le Royaume-Uni. D’après une première étude scientifique chilienne, rapportée par le Figaro, ce variant pourrait être plus contagieux et plus résistant à certains vaccins.



D’après des chercheurs de l’Université du Chili, ce variant pourrait être plus contagieux que les variants britannique et brésilien. Il pourrait également être plus résistant à certains types de vaccins, ceux utilisant la technologie classique (donc pas les vaccins à ARN Messager comme les sérums de Pfizer et de Moderna).

"Pas encore d'études fiables à ce sujet"

Le mois dernier, l’OMS s’était exprimée à ce sujet : "Lambda porte un certain nombre de mutations avec des implications phénotypiques suspectées, telles qu'une transmission potentielle accrue ou une résistance accrue possible aux anticorps neutralisants". Cependant l’agences des Nations Unies ajoutait : "il n'y a pas encore d'études fiables ou de conclusions fermes à ce sujet".



Le variant a été identifié pour la première fois au Pérou en août 2020. Dans ce pays, 81% de tous les cas de coronavirus analysés ont été identifiés comme le variant lambda depuis avril. En Argentine et au Chili, ce chiffre était d'environ un tiers ces derniers mois.



Les variants du coronavirus sont divisés en deux catégories par l'OMS: les "variants d'intérêt", qui conduisent à des cas groupés ou se produisent dans plusieurs pays (le lambda appartient à cette catégorie). Ou alors ceux se situant à un niveau plus élevé, "les variants préoccupants" qui sont manifestement plus contagieux, plus difficiles à contrôler ou conduisent à des maladies plus graves. Ce dernier groupe comprend par exemple le variant Delta, qui a incité les autorités britanniques à reporter la fin prévue des mesures de confinement et poussé les gouvernements espagnols et portugais à imposer de nouvelles restrictions.