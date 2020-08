Coronavirus: quel est le profil des Belges dernièrement contaminés?

Halima Moane Sahli a suivi la présentation des chiffres et des informations du jour par le centre de crise et le SPF Santé Publique. Les experts ont également mieux expliqué qui étaient ces Belges dernièrement contaminés.

"Les experts ont effectué une comparaison entre la première période, c'est comme cela qu'ils l'appellent, c'est-à-dire celle qui s'écoule entre le quinze mars et fin juin et puis la deuxième période que nous avons connue récemment de la maladie, de fin juin à maintenant. Alors le profil du patient est bien proportionné entre les hommes et femmes, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, on n'est pas plus prédisposé à contracter la maladie. Par contre, le patient est de plus en plus jeune. Pendant la première période, c'était surtout des personnes de plus de 71, à plus de 65 ans au mois de juillet. C'est peut-être dû, d'après les experts, à un meilleur contrôle et à une meilleure gestion des maisons de repos. Et puis, le facteur de co-morbidité, a lui aussi diminué c'est-à-dire que le patient aujourd'hui est moins sujet à d'autres maladies auxquelles il vient greffer la Covid-19. Mais attention, ces données sont relatives", développe notre journaliste.