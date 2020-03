Coronavirus: quelles consignes vont être données par les écoles aux élèves et à leurs parents?

Ce dimanche, correspond pour beaucoup au retour de vacances. A l'heure de préparer les cartables de nombreuses familles s'interrogent: quelles mesures seront prises pour éviter la propagation du coronavirus dans les écoles?

Comme tous les responsables d’établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la directrice de l’Institut Notre-Dame d’Anderlecht a reçu cette semaine une circulaire, l’invitant à prendre des précautions à l’égard des enfants, des parents et des enseignants qui seront de retour ce lundi à l’école.

"Concrètement, on va rappeler aux parents et aux enfants, les mesures simples comme se laver les mains avec du savon. Quand on éternue, on le fait dans un mouchoir qu’on jette tout de suite. Si vous êtes malades, restez à la maison, allez voir votre médecin, ne prenez pas de risque et ne venez pas contaminer les autres", indique Christine Toumpsin.

Il faut juste être plus vigilant

Dans cet établissement, ce sont près de 1.300 enfants de la maternelle aux secondaires qui reprendront le chemin de l’école et une cinquantaine d’enseignants. Certains auront peut-être passé leurs vacances en France ou en Italie, mais pas question pour l’heure de les exclure de l’établissement.

"Il faut juste être plus vigilant notamment quand il y a des élèves ou des membres du personnel qui reviennent du pays où un certain nombre de cas se sont présentés. S’ils sont en forme, ils pourront rejoindre l’école. C’est simplement, s’ils présentes des symptômes qu’il faudra prendre des mesures de précaution", ajoute Conrad Van de Werve, le porte-parole du secrétariat général de l’enseignement catholique.

Le personnel enseignant met ici un point d’honneur à reprendre le travail dans la sérénité. "Je ne suis pas dans la paranoïa. Je préfère rester sereine et agir au cas par cas. S’inquiéter outre mesure ne va apporter que du tort à chacun", estime Christine Toumpsin.

L’établissement compte évidemment sur la responsabilité individuelle des parents. La question des voyages scolaires sera également examinée. Les classes vertes et les déplacements programmés sont jusqu’à présent maintenus.

