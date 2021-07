La météo maussade que nous connaissons en Belgique peut donner envie à certains d'aller chercher le soleil à l'étranger. Mais pour partir et revenir, des règles sont imposées à cause du coronavirus. Elles ont changé à plusieurs reprises ces derniers mois. Au point qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Nous vous avons préparé un petit résumé des instructions à suivre en trois points: le départ, le retour et les liens utiles.

Si je pars en vacances dans les jours qui viennent, que dois-je prévoir?

Tout dépend de la destination dans laquelle vous vous rendez: chaque pays a ses propres règles.

La première chose à savoir, c'est que dans tous les cas, les autorités sanitaires belges recommandent de se munir du fameux certificat corona . Il montre que vous êtes totalement vacciné, que vous avez eu le coronavirus il y a maximum six mois ou que le test que vous venez de faire est négatif. Il y a trois façons de se le procurer: Via l’application covidsafe.be. En l’imprimant via le site Masanté. En le demandant par courrier via un répondeur téléphonique 071/31.34.93 (Wallonie) 02/214.19.19 (Bruxelles).

. Il montre que vous êtes totalement vacciné, que vous avez eu le coronavirus il y a maximum six mois ou que le test que vous venez de faire est négatif. Il y a trois façons de se le procurer:

Pour le reste, ça dépend du pays où vous vous rendez . Il est conseillé de s'informer avant de partir (voir les lieux utiles à la fin de l'article) pour répondre à certaines questions importantes: Est-ce qu'il faut présenter le certificat corona à votre arrivée? Est-ce qu'un pass sanitaire est en vigueur pour accéder aux hôtels, musées, restaurants, plages, etc.? Comment doit-on se comporter sur place? Où le masque est-il obligatoire? Etc.

. Il est conseillé de s'informer avant de partir (voir les lieux utiles à la fin de l'article) pour répondre à certaines questions importantes:

Et pour le retour, à quoi doit-on penser?

Il faudra penser à remplir le formulaire de localisation du passager , le fameux PLF (pour Passenger Locator Form), sauf si vous rentrez en voiture d’un voyage en Europe de moins de 48h.

, le fameux PLF (pour Passenger Locator Form), sauf si vous rentrez en voiture d’un voyage en Europe de moins de 48h. Une fois le PLF rempli, la suite dépend de votre situation personnelle : Si vous êtes vacciné ou guéri du coronavirus ces six derniers mois, vous ne devez rien faire. Peu importe que vous reveniez d'une zone verte, orange, rouge ou rouge foncée. Si vous n'êtes pas vacciné ou pas complètement et que vous n'êtes pas guéri du Covid ces six derniers mois: Si vous revenez d'une zone verte ou orange, vous ne devez rien faire. Si vous rentrez d'une zone rouge ou rouge foncé, vous devrez présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou, le cas échéant, passer un test PCR à votre arrivée ou le lendemain et vous mettre en quarantaine en attendant le résultat.

:

Des liens utiles pour trouver des informations: