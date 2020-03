Coronavirus: quelles sont les mesures prises dans les transports en commun?

Afin d'endiguer la propagation du virus Covid-19, les opérateurs de transport public De Lijn et Stib mettent en place des mesures supplémentaires. Il est désormais demandé aux voyageurs de monter à l'arrière des véhicules et de payer les titres de transport via texto ou en ligne. L'offre de la Stib ne sera pas modifiée, malgré la suspension des cours pour les étudiants.



À la suite des décisions annoncées jeudi soir en Belgique par le Conseil national de sécurité, la Stib et De Lijn n'ont pas tardé à prendre de nouvelles mesures afin de minimiser les risques de transmission du coronavirus. La Stib adapte ses services à ce que sa porte-parole qualifie de "vie tournant au ralenti" sur Twitter.

Plus de paiement en liquide

La compagnie a aussi annoncé qu'elle suspendait l'achat de tickets à bord des transports. Elle étudiera en outre vendredi l'impact sur la circulation des mesures décidées par les autorités fédérales. Etant donné que, malgré la suspension des cours, les écoles ne ferment pas, "la Stib ne modifie pas son offre", indique la porte-parole de l'opérateur de transport public.

Les navetteurs De Lijn sont eux priés de monter à l'arrière des véhicules des transports publics et d'éviter les paiements en liquide. "Les paiements en liquide ne seront plus acceptés dans les bus, trams et magasins de De Lijn à partir de samedi", déclare la porte-parole de De Lijn qui fait également savoir que les contrôleurs se chargeront d'assister les voyageurs afin d'éviter au maximum la confusion. "Pour l'instant, nous nous concentrons sur les mesures. Le reste sera pour après", ajoute-t-elle.