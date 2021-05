Coronavirus - Quelques heurts avec la police pendant la dispersion de la fête à Ixelles

(Belga) La police a reçu quelques projectiles dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle mettait fin à la fête qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes entre les places Sainte-Croix et Flagey à Ixelles.

Les forces de l'ordre, après avoir observé le rassemblement et fait plusieurs tentatives de prévention auprès des fêtards, a procédé à sa dispersion vers 1h30, a expliqué à Belga le commissaire et porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles Olivier Flosse. "Jusque 1h30 les moyens utilisés étaient le maintien de l'ordre, avant de passer à l'engagement et la dispersion" dans plusieurs directions des quelque 500 personnes qui étaient encore sur place. Plusieurs véhicules ainsi qu'une autopompe ont été mobilisés. Les opérations policières étaient encore en cours vers 2h30. La police de Bruxelles-Ixelles donnera dimanche matin un bilan plus précis des éventuelles interventions qui pourraient encore avoir lieu dans la nuit. (Belga)