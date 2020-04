Coronavirus: quels sont les événements annulés en Belgique, et ceux pour lesquels un doute persiste?

Les restrictions à l'organisation d'événements vont se prolonger dans les semaines et les mois à venir. Il y a des certitudes, comme par exemple pour les grands festivals d'été qui sont annulés, mais aussi certaines zones d'ombre. Emmanuel Dupont et Gaëtan Lillon

Les forains seront-ils privés de foire cet été? Ils attendent avec impatience une décision du gouvernement mais ne se font pas d'illusion.

Pour limiter le manque à gagner, la famille De Corte a lancé cette initiative inédite et savoureuse: livrer chaque samedi des croustillons à domicile. Visiblement, ça marche.

"On dirait qu’on leur livre de l’or! je ne sais pas comment ça se fait!", se réjouit Fabienne De Corte. "Les gens sont super contents, sympas, ils nous laissent pleins de pourboire! je crois que j’ai reçu plus de pourboire un samedi qu’en 38 ans!"

Mais les prochaines semaines s'annoncent difficiles pour le millier de forains qui vit de kermesse et de foire en Belgique. Celle du midi attire 1,5 millions de visiteurs. Difficile d'imaginer qu'elle puisse se tenir dans le contexte actuel.

"On sait bien qu’il y’aurait beaucoup de monde à la foire du midi, on pense qu’elle va être supprimée, on espère toujours, ça va être un coup dur pour les forains", prévoit Patrick De Corte, président de la foire du Midi.

La scène musicale déserte cet été

Un coup dur pour la foire et pour les festivals dont le sort est déjà scellé. Le gouvernement a tranché à la demande des organisateurs. Il n'y aura pas de concerts durant tout l'été 2020. Couleur Café, Les Ardentes, le festival de Dour, Tomorrowland en juillet. Esperanzah, le BSF, Chassepierre, Les Solidarités au mois d'août... La scène musicale sera déserte.

Debby Wilmsen, porte-parole de Tomorrowland, comprend cette décision. "Ca nous fait mal bien sûr, parce que c'est le fruit d'un travail de toute une année pour organiser Tomorrowland et pour l'accueil des festivaliers. Mais nous comprenons cette décision. La santé passe avant tout. La sécurité est une priorité."

Enfin, qu'en est-il de la Fête nationale? Le bal populaire du 20 juillet est annulé. Quant à la fête au Parc Royal et au feu d'artifice du 21, les autorités seraient en train de plancher sur un projet alternatif. Le gouvernement pourrait donner des précisons vendredi à l'issue du prochain conseil national de sécurité.

