Coronavirus - Rentrée scolaire: Mons étend le port obligatoire du masque aux abords des écoles

Le port du masque sera obligatoire aux abords des écoles montoises dès le 1er septembre, a annoncé dimanche le cabinet du bourgmestre, Nicolas Martin, qui a signé une ordonnance en ce sens pour endiguer la propagation du coronavirus.



"Les entrées et sorties des écoles montoises rejoignent la liste des lieux et moments où le port du masque est rendu obligatoire par une ordonnance de police signée par le bourgmestre. Toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires du territoire montois, tous réseaux confondus, sont concernées par cette nouvelle règlementation qui s'applique à toute personne âgée de plus de 12 ans", a précisé la ville de Mons dans un communiqué.

Cette mesure intervient à quelques jours de la rentrée scolaire, en prévention au risque potentiel que pourraient représenter les regroupements de parents, élèves et professeurs en termes de propagation du virus. "Conformément aux recommandations de la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dès le mardi 1er septembre, toute personne présente aux abords de n'importe quelle école maternelle, primaire et secondaire montoise sera donc dans l'obligation de porter un masque selon l'ordonnance de police signée par le bourgmestre."

Pour la ville de Mons, il était "primordial" d'agir préventivement en rendant le masque obligatoire à l'entrée et à la sortie des écoles, où des regroupements de parents et grands parents se forment régulièrement, étant donné le risque sanitaire que représente toujours le coronavirus, sa forte contagiosité, l'émergence de nouveaux foyers de contamination et la reprise à la hausse des cas d'infection.