Les élèves font leur retour dans les écoles ce lundi. Mais où en sommes-nous dans les statistiques de contaminations au coronavirus dans l'enseignement francophone? Nous avons fait le calcul.

Depuis la rentrée scolaire, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) effectue un relevé hebdomadaire des cas Covid-19 confirmés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Maternelle

Selon ces données, seuls 217 enfants sur 190.000 ont été testés positifs à dans les écoles maternelles. Un chiffre considéré comme insignifiant.

Primaire

Dans le primaire, on recense entre le 1er septembre et le 25 octobre, 2.315 élèves contaminés sur un peu plus de 330.000 fréquentant les classes.

Secondaire

Dans les écoles secondaires, 10.141 jeunes ont été testés positifs en huit semaines sur 368.000 élèves.

Personnel éducatif

Enfin, au niveau des enseignants et du personnel, 4.301 cas positifs ont été recensés sur un peu plus de 100.000 fonctionnaires travaillant dans les tous les réseaux confondus.

17% des élèves touchés auraient été infectés à l'école

Selon la Fédération Wallonie-Bruxelles, seuls 17% des élèves testés positifs auraient été contaminés à l’école. Ce qui fait dire à l’administration que l'enseignement n’est pas "un moteur de l’épidémie" (citation).

