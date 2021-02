Un peu plus de 3,5% des Belges ayant plus de 18 ans sont vaccinés contre le coronavirus. Jusqu'à maintenant, deux vaccins ont été utilisés en Belgique, celui de Pfizer et celui de Moderna. Dans les jours qui viennent, un troisième vaccin, fabriqué par l'entreprise AstraZeneca, va être également administré.

Face à la présence de plusieurs vaccins différents, certains Belges se demandent s'ils ne pourraient pas choisir celui qu'ils souhaitent recevoir. Mais est-ce possible? Nous avons posé la question dans le RTL INFO 19H à Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination. Elle a été interrogée par Salima Belabbas.

Salima Belabbas: Est-ce qu'à un moment dans la campagne de vaccination on pourra choisir le vaccin qui nous sera administré?

Sabine Stordeur: A l'heure actuelle, ce n'est pas encore une question qui est débattue. Il faut savoir que nous réfléchissons davantage à choisir les vaccins en fonction des caractéristiques du vaccin, mais aussi des profils des groupes cibles. Donc il ne revient pas à une personne de choisir par exemple entre différents types de vaccins. En tout cas pour la campagne telle qu'elle se conduit actuellement.

Salima Belabbas: C'est quelque chose qui est envisageable, à un moment où la disponibilité ne sera plus un problème?

Sabine Stordeur: Nous sommes toujours ouvert à toutes les discussions. Si ce sujet devait revenir sur le tapis dans les prochains mois, bien entendu nous y réfléchirions. Probablement aussi avec le comité de bioéthique, ou avec le conseil supérieur de la santé. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce samedi 6 février ?