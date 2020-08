Coronavirus: "Si l'augmentation se poursuit, Bruxelles atteindra le niveau d’Anvers d’ici deux semaines"

A Bruxelles, où le masque est désormais obligatoire dans tout l'espace public (ou accessible au public), les chiffres sont inquiétants. Le seuil ("arbitraire", l'a confirmé Sciensano) de 50 nouvelles contaminations par jour et par 100.000 habitants a été dépassé.

"Si Anvers se stabilise, la plus forte augmentation est actuellement observée en Région de Bruxelles-Capitale. Ici, la moyenne hebdomadaire a augmenté de 57 %. Cette augmentation est légèrement inférieure à celle d’il y a une semaine, mais reste alarmante. Si cette augmentation se poursuit, Bruxelles atteindra le niveau actuel des infections dans la province d’Anvers d’ici deux semaines. Dans les autres provinces, on note des augmentations comprises entre 20 et 50 %. Ici, ce sont principalement les provinces de Liège et de Flandre orientale qui se démarquent, chacune avec environ 400 nouveaux cas par semaine", a expliqué la porte-parole du centre du crise, Frédérique Jacobs.