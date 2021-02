Coronavirus: si votre enfant est positif, votre quarantaine durera près de 20 JOURS

Paradoxalement, si vous ne tombez pas malade, votre isolement à la maison sera moins long que si vous tombez malade (sauf évidemment si vous êtes très malade ou présentez des complications) dans les jours qui suivent la positivité de votre enfant (ou de tout autre personne vivant sous le même toit que vous)

Des parents dont l'enfant a été testé positif ont désormais la désagréable nouvelle d'entendre de la part du centre de suivi de contact que leur quarantaine pourrait durer jusqu'à 20 jours, même s'ils sont négatifs. Ou plutôt devrait-on dire surtout s'ils sont négatifs. En effet, si l'on vit sous le même toit avec une personne positive, comme le foyer familial, la durée de quarantaine sera PLUS longue si on est négatif et pas malade que si on développe rapidement des symptômes et qu'un test s'avère positif. Explications.

Pour la durée de quarantaine, le dernier contact rapproché avec la personne positive est ce qui compte le plus.

Dans un foyer parent-enfant où il est pour ainsi dire impossible d'éviter un contact rapproché, le dernier contact rapproché d'un parent avec son enfant positif sera le dernier moment où l'enfant était considéré comme contagieux, soit à la fin de son isolement. C'est à ce moment-là seulement que le parent se fera tester et commencera sa véritable quarantaine. Et au bout de cette deuxième quarantaine, il devra se refaire tester. Si le résultat est négatif, sa vie pourra immédiatement reprendre normalement.

Jusqu'il y a peu, la période d'isolement pour un positif était de 7 jours. Elle a été portée à 10 jours par le comité de concertation du 22 janvier.

Donc, si un enfant apprend qu'il est positif au test. Son isolement commence ce jour-là. La quarantaine des parents (mais aussi des frères et soeurs qui vivent sous le même toit) commence le même jour. A la fin de l'isolement, dix jours plus tard, quand l'enfant cesse théoriquement d'être contagieux, le parent qui n'a pas de symptôme subit son premier test. Ensuite, il doit attendre 7 jours avant de faire un second test. S'il est négatif, le parent peut quitter sa quarantaine. Si le résultat du test tarde à arriver, le parent devra attendre au moins 3 jours après le test pour sortir.

Donc, on résume:

Enfant positif - Parent asymptomatique

Jour 1: le résultat du test est positif

> L'enfant commence son isolement, le parent commence sa quarantaine

Jour 10: fin de l'isolement de l'enfant, 1er test du parent

> Le parent, toujours sans symptôme, subit son premier test

Jour 17: deuxième test du parent

> Dès que le résultat arrive et est négatif, fin de quarantaine

Jour 20: fin au plus tard de la quarantaine (si résultat 2e test pas arrivé mais toujours asymptomatique)

PLUS RAPIDE SI ON A DES SYMPTÔMES

Maintenant, si le parent tombe malade dans les jours qui suivent le test positif de son fils, il pourra sortir beaucoup plus vite (sauf bien entendu s'il est fort malade et qu'il y a des complications).

En effet, s'il présente des symptômes, le parent doit se faire tester le plus vite possible. S'il est positif, il devra rester 10 jours à l'isolement. Après quoi il pourra sortir.

Donc, on résume

Enfant positif - Parent avec symptômes

Jour 1: le résultat du test est positif

> L'enfant commence son isolement, le parent commence sa quarantaine

Jour 2 (exemple): le parent développe des symptômes

> Le parent se fait tester

Jour 3 (exemple): le test du parent est positif

> Le parent commence son isolement de 10 jours

Jour 10: l'enfant a fini son isolement

Jour 13: le parent a fini son isolement