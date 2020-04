Coronavirus: Thibaut doit absolument déménager, est-ce autorisé ?

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi, Amélie Schildt répond à vos interrogations.

"Je dois absolument déménager. Est-ce autorisé ?", nous demande Thibaut.

Pour les déménagements, la règle est d’essayer au maximum de les reporter à la fin du confinement. Maintenant, il y a des cas de force majeure.

D’après le centre de crise, si le logement que vous souhaitez est insalubre, si votre santé est en danger, si vous vous trouvez coincé à devoir payer deux loyers en même temps et que vous n’y arrivez pas, ou enfin si vous arrivez en fin de bail et qu’un nouveau locataire doit entrer... S’il n’y a aucun arrangement possible, alors vous pouvez déménager.

Il faut en tout cas respecter les règles de distanciation sociale. Vous devez de limiter le nombre de personnes qui participent au déménagement, et de préférence le faire entre personnes qui vivent sous le même toit.

Vous pouvez aussi faire appel à une société, mais ça peut s’annoncer compliqué, car le secteur est presque à l’arrêt.

Attention aussi si vous cherchez un nouveau logement, on peut mettre des biens en vente ou à louer, mais les visites sont suspendues. Vous pouvez seulement faire du repérage en ligne avec des visites virtuelles.

