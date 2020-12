Coronavirus - Toujours pas de baisse des contaminations

(Belga) Les infections au coronavirus continuent d'augmenter. Entre le 11 et le 17 décembre, il y a eu en moyenne 2.547 nouvelles contaminations par jour, en hausse de 13% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les données épidémiologiques de l'Institut de santé publique Sciensano actualisées lundi matin.

Sur la même période, le virus a tué en moyenne 92 personnes par jour, un chiffre stable par rapport à la période de référence précédente et portant le bilan à 18.626 décès attribués au coronavirus depuis le début de la pandémie en Belgique. Avec 179 nouvelles hospitalisations en moyenne par jour entre le 14 et le 20 décembre, les admissions à l'hôpital baissent très légèrement (-2%) par rapport aux sept jours précédents. Dimanche, 2.543 patients étaient hospitalisés dans les hôpitaux belges en raison du Covid-19, dont 544 en soins intensifs. Le taux de reproduction du virus, qui mesure le degré de contagiosité, était de 0,97. Lorsqu'il affiche une valeur supérieure à 1, on estime que l'épidémie se renforce. Depuis le début de la pandémie, 625.930 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique. (Belga)