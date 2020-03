Coronavirus: les déplacements non essentiels vers le nord l'Italie sont déconseillés, TUI invite les vacanciers belges sur place à revenir

Les déplacements non essentiels vers le nord de l'Italie sont déconseillés par les affaires étrangères. Quant aux voyageurs belges sur place, on leur conseille de rentrer.

A l'enregistrement des deux vols prévus ce soir pour Milan, notre équipe n'a trouvé aucun passager. Les quelques voyageurs enregistrés sont pour la majorité des Italiens qui rentrent chez eux. Si certains vols vers le nord de l'Italie sont maintenus, il y a aussi beaucoup d'annulations. C'est un nouveau coup dur pour le secteur: de nombreux Belges sont en ce moment-même confinés dans la "zone rouge". "Nous avons actuellement un total de 109 vacanciers sur place. A la fois des vacanciers qui étaient au ski et d'autres qui avaient opté pour un city trip à Venise. Notre service clientèle va évidemment prendre contact avec les vacanciers qui sont sur place aujourd'hui pour les rassurer, pour les informer également. Et pour ceux qui doivent encore partir, nous attendons les informations dans les prochaines heures", explique Sarah Saucin, porte-parole du tour-opérateur TUI. Le voyagiste a envoyé un SMS à ses clients sur place pour les en informer et leur conseiller de revenir en Belgique."Les clients qui devaient partir jusqu'au 2 avril inclus sont contactés et on leur propose d'annuler ou de choisir une autre destination, sans frais".





Les voyages non urgents reportés

Ce tour-opérateur par exemple, suit de près les avis de voyage publiés par les Affaires étrangères. Une mise à jour a été faite ce dimanche midi. Il n'y a pas d'interdiction, mais de nouvelles recommandations. "Nous avons toujours suivi les conseils des autorités italiennes jusqu'à présent, et ce n'est pas différent maintenant. En cas de quarantaine, nous devons adapter nos conseils de voyage et nous recommandons donc de reporter les voyages non urgents jusqu'au 3 avril", précise Arnaud Gaspart, porte-parole des Affaires étrangères.

14 provinces

Dimanche, les autorités italiennes ont placé plusieurs zones en quarantaine jusqu'au 3 avril, et ce afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Toute la région de la Lombardie est concernée ainsi que les 14 provinces suivantes: Modène, Parme, Piacenza (Plaisance), Reggio d'Emilie, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Asti, Alexandrie, Novare, Vercelli (Verceil) et Verbano-Cusio-Ossola. Rome est pour le moment hors de cette zone de confinement, mais là aussi, le coronavirus est au centre des discussions. Jean-Pierre est belge: il est arrivé hier après-midi avec son épouse. Il témoigne du calme inhabituel dans les rues.

Le Nord de l'Italie compte environ 3000 résidents belges et un peu plus de 8000 dans l'ensemble du pays.

QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LE CORONAVIRUS

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be



Un numéro vert est également activé: 0800 14 689