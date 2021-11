Coronavirus: tous les Belges recevront une 3ème dose, les détails pratiques seront décidés le 27 novembre

Les différents ministres de la Santé ont trouvé mercredi un accord de principe pour l'administration d'une troisième dose de vaccin (ou une deuxième dose pour les personnes vaccinées avec le Johnson & Johnson) contre le coronavirus à l'ensemble de la population. Toutes les modalités pratiques seront décidées le 27 novembre prochain.

Les Belges devraient tous recevoir dans les mois à venir une invitation pour une 3e dose de vaccin. Les modalités pratiques pour cette troisième dose seront discutées et décidées lors d'une réunion des ministres de la Santé du pays, le 27 novembre prochain.

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale a livré quelques explications dans le RTL INFO 13h d'Alix Battard. Elle a déclaré que les autorités suivent une logique qui veut qu'après les deux premières doses, un "boost" du système immunitaire est considéré par les scientifiques comme utile, 8 mois environ après la 2ème dose. "On a suivi l'avis des scientifiques", a dit la ministre. Comme pour les deux premières doses, la troisième a d'abord été administré aux personnes les plus fragiles (autres problèmes de santé) puis aux plus de 65 ans. Désormais, c'est l'ensemble de la population qui sera concerné.

La ministre a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'urgence. L'immunité assurée par les deux premières doses de vaccin reste bonne et efficace mais on sait qu'après 6 à 8 mois minimum après la 2ème dose, il est utile de booster l'immunité. L'Agence européenne des médicaments a d'ailleurs récemment donné son feu vert pour ce "boost". Cette troisième dose devrait survenir d'ici quelques mois selon la ministre. Des invitations seront envoyées.

On sait que la validité du vaccin dans le pass sanitaire (Covid Safe Ticket) arrivera bientôt à échéance pour les premiers vaccinés. Faudra-t-il impérativement une 3ème dose pour que son pass sanitaire ait sa validité prolongée ? Les ministres se laissent deux semaines de réflexion avant de prendre une décision lors de la réunion du 27 novembre.

Les ministres de la Santé ont par ailleurs décidé mercredi d'autoriser l'administration d'une seconde dose aux personnes qui ont été vaccinées avec le Johnson & Johnson. Selon nos informations, pour ceux qui ont eu le vaccin J&J, cette dose supplémentaire serait administrée à partir de décembre, et il s'agirait d'un Pfizer ou d'un Moderna.