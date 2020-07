Coronavirus: un camp de scouts près de Couvin arrêté suite à une infection

Un camp de scouts flamands près de Couvin (province de Namur) a dû être arrêté après le test d'un enfant qui s'est révélé positif au coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès des Scouts et Guides de Flandre.

Les parents de ce groupe de jeunes âgés de 11 à 14 ans et originaires de Mont Saint-Amand, près de Gand, sont venus dimanche rechercher leurs enfants. L'un d'eux s'était senti mal au cours d'une randonnée. Il a été isolé et soumis à un test.

Pour Jan Van Reusel, porte-parole des Scouts et Guides de Flandre, les animateurs ont réagi d'une bonne manière, "ce qui prouve que le concept des bulles pour les camps fonctionne". La direction a mis en œuvre le protocole prévu et arrêté le camp. Rentrés chez eux, les 27 participants et 6 moniteurs seront suivis par les médecins de famille.