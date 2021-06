Coronavirus: un cap symbolique franchi en Belgique, plus de 70% des adultes ont reçu une première dose de vaccin

Plus de 70% des adultes belges ont reçu au moins une première injection du vaccin contre le Covid-19, affiche mercredi le tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano. Ce taux est une condition importante pour la phase 3 du plan été élaboré par le Comité de concertation, qui devrait normalement entrer en vigueur le 30 juillet. Quant aux adultes ayant reçu deux doses de vaccin, soit une vaccination complète, ils sont 39,2%.

L'immunité collective, elle, est fixée à 70% d'adultes vaccinés totalement.

Le plan été : phase 3



Ce plan, divisé en quatre étapes, devrait permettre aux Belges de reprendre une vie plus normale, sans restrictions strictes autant que possible à partir du 1er septembre. La première vague d'assouplissements a pris effet le 9 juin avec la réouverture, entre autres, des secteurs de la restauration, centres de fitness, foires, saunas publics, cinémas et bowlings. La deuxième et prochaine étape sera d'application à partir du 1er juillet.

Elle nécessite un taux de première vaccination de 60% des adultes, une tendance à la baisse des hospitalisations et un plafond de 500 lits Covid en soins intensifs, ce qui est le cas. Dès lors, le télétravail ne sera plus obligatoire mais seulement recommandé. Au 30 juillet, selon le plan été, 70% des adultes auraient reçu leur premier vaccin, ce qui est déjà le cas.

Ce taux combiné aux mêmes critères concernant l'hospitalisation, permettra l'entrée en vigueur de la troisième étape du plan. Cela inclura les événements réunissant jusqu'à 3.000 personnes à l'intérieur - avec port du masque et distances de sécurité - et 5.000 personnes à l'extérieur.