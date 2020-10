Un conseil des ministres flamand extraordinaire ce mardi soir: vers un durcissement des mesures?

Le gouvernement flamand organisera mardi soir un conseil des ministres extraordinaire pour envisager la prise de mesures additionnelles pour lutter contre le rebond de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi le ministre ministre-président, Jan Jambon, à l'agence Belga.



Les principaux ministres de l'équipe Jambon se sont déjà réunis lundi matin pour préparer l'adaptation des mesures pour combattre le Covid-19. Le gouvernement flamand se concertera aussi lundi et mardi avec des virologues, les gouverneurs de province et des responsables des secteurs économiques, a ajouté M. Jambon (N-VA). "Nous suivons les développements d'heure en heure et nous allons continuer à faire tout ce qui est nécessaire pour endiguer la propagation du virus", a affirmé M. Jambon.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce lundi 26 octobre?