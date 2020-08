Zones pour les voyages à l'étranger: un nouveau pays placé en zone rouge pour les Belges

Les voyageurs en provenance de Belgique ne sont plus autorisés à se rendre en Finlande à partir de lundi, a indiqué le SPF Affaires étrangères dans sa mise à jour des recommandations aux voyageurs. L'information avait déjà été annoncée vendredi. Les autres conseils aux voyageurs ne changent pas, confirme le porte-parole Karl Lagatie.



À partir de lundi, la Finlande passe en zone rouge pour les destinations de voyage. Les Belges, ainsi que toute personne ayant séjourné en Belgique au cours des deux dernières semaines, ne sont donc plus admis sur le territoire finlandais. Des contrôles de frontières sont opérés à l'aéroport. Il existe une exception pour les voyages professionnels, les visites familiales, les étudiants et les résidents permanents en Finlande, mais ces voyageurs doivent respecter une quarantaine de 14 jours à leur arrivée. Les conseils aux voyageurs sont disponibles sur le site diplomatie.belgium.be.

> Zones vertes, oranges et rouges pour les voyages: rappel des règles à suivre selon la région que vous avez visitée

La dernière mise à jour des destinations date de mercredi dernier et est toujours d'actualité:

Des régions avaient été ajoutées en zone orange mercredi dernier, notamment en France et en Espagne, et la province de Vukovar-Syrmia en Croatie a été ajoutée en zone rouge. Pour rappel, la région lémanique en Suisse n'est plus indiquée en zone rouge, seul le canton de Genève l'est désormais.

Pour la France, on retrouve en zone orange (des destinations toujours accessibles mais pour lesquelles il recommande une vigilance accrue): la Région Île de France (une exception concernait jusqu'ici la Seine-et-Marne, ce n'est plus le cas), les départements de la Sarthe, d'Ile-et-Vilaine, du Gard, de Haute-Garonne, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Ces régions et départements s'ajoutent aux département du Nord, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Loire et de Haute-Savoie. Celui du Haut-Rhin n'est, par contre, plus classé orange.

En Espagne, on retrouve en zone orange: la communauté autonome de Madrid et les Îles Baléares sont indiquées en zone orange en plus des provinces de Gérone et de Tarragone (communauté autonome de Catalogne), de la communauté autonome du Pays basque, la communauté autonome de La Rioja, la communauté autonome d'Estrémadure, la province de Soria et la province de Guadalajara (communauté autonome de Castilla-La Mancha), la province de Castellón et la province de Valence (communauté autonome de Valence), la communauté autonome de Murcie, la province d'Almeria (communauté autonome d'Andalousie).

En Croatie, des localisations plus précises ont été renseignées. Les zones en orange sont désormais les provinces de Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Split-Dalmatie, d'Istrie et de Zagreb. Il n'est pas possible de se rendre dans la province de Vukovar-Syrmia en Croatie.