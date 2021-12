Coronavirus - Un ordinateur contenant des données vaccinales volé à Bruxelles

(Belga) Plusieurs ordinateurs, dont l'un contient des données de personnes vaccinées, ont été volés dans la nuit de lundi à mardi derniers lors d'un cambriolage commis dans le centre de vaccination Pacheco à Bruxelles, a annoncé vendredi la Commission communautaire commune (Cocom).

"Pour éviter toute fuite éventuelle de données à caractère personnel des citoyens, la Cocom, en collaboration avec la police, ses équipes informatiques et l'équipe de protection des données, a rapidement pris des dispositions", a précisé le service de communication Covid-19 de cette institution politique bilingue dans un communiqué. "En tant qu'administration publique, la Cocom veille scrupuleusement au respect de la protection de la vie privée. C'est pourquoi tout a été mis en ?uvre pour éviter qu'une personne puisse utiliser de manière non autorisée les données accessibles via les ordinateurs volés", a-t-elle précisé. La responsable Covid de la Cocom, Inge Neven, a affirmé à l'agence Belga que l'un des ordinateurs dérobés contenait des données de Bruxellois vaccinés contre le Covid, tout en assurant que le risque de fuite de données vers l'extérieur était "limité". La police a ouvert une enquête pour tenter de retrouver le ou les voleur(s), dont les motivations restaient inconnues vendredi soir. Toute personne ayant des questions sur ce vol ou sur l'état de ses données peut les adresser à l'adresse électronique: dataprotection@ggc.brussels. (Belga)