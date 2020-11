Coronavirus - Un peu moins de 500 admissions à l'hôpital par jour

(Belga) Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -22%, et s'établit désormais à 463 par jour en moyenne (entre le 9 novembre et le 16 novembre), selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié lundi. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 6.518, dont 1.439 patients traités aux soins intensifs.

Le nombre de contaminations confirmées baisse aussi. En moyenne, du 6 au 12 novembre, il y a eu 5.056,9 contaminations quotidiennes soit une baisse de 47% par rapport aux 7 jours précédents. Depuis le début de la pandémie, 14.421 personnes sont mortes du Covid-19. Du 6 au 12 novembre, 197 personnes sont décédées en moyenne chaque jour. (Belga)