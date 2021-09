Coronavirus - Une antenne de vaccination ouvre ses portes à la Maison communale de Koekelberg

(Belga) Une nouvelle antenne de vaccination ouvre ces portes à partir de jeudi et ce jusqu'au 10 novembre prochain au sein même de la Maison communale de Koekelberg - commune du nord-ouest de Bruxelles-, non loin de la station de métro Simonis.

Selon le cabinet du bourgmestre Ahmed Laaouej (PS), cette antenne a été créée avec l'aide des services médicaux de la Commission Communautaire Commune (CoCom). L'institution bicommunautaire procède depuis le début de l'été à une décentralisation progressive de la vaccination. L'antenne de vaccination de Koekelberg proposera le vaccin Pfizer. Elle est accessible sans rendez-vous, aux heures d'ouverture de l'administration communale. Une permanence aura également lieu tous les mardi jusqu'à 19 heures. Selon le cabinet du bourgmestre, depuis des mois, Koekelberg multiplie les initiatives pour sensibiliser les habitant(e)s à la vaccination notamment via des courriers à destination de publics cibles, de chèques taxis gratuits pour se rendre dans un centre de vaccination, un travail de terrain mené par le service de prévention, la présence de Vacci-Bus lors d'événements importants, ? "Nous nous réjouissons que ce projet d'antenne locale, que nous aurions souhaité voir mis en place il y a plusieurs mois, ait pu aboutir et nous entendons poursuivre notre travail quotidien de terrain pour sensibiliser toujours plus à la nécessité d'une couverture vaccinale", a commenté le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej, à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle antenne locale. (Belga)