Coronavirus: une élève présente au collège Sainte-Véronique lundi a été déclarée positive

Le Service public fédéral (SPF) de Santé publique a confirmé ce jeudi 27 nouvelles infections au coronavirus portant à 50 le nombre total de cas détectés jusqu'ici sur le territoire belge. Parmi toutes ces personnes, un élève du collège Sainte-Véronique à Liège, l'une des plus grosses écoles de la province avec 2.000 élèves. L'école restera ouverte.

La jeune fille de troisième secondaire a été contrôlée positive était en vacances dans le nord de l'Italie la semaine dernière. Elle est venue en classe lundi puis, ne se sentant pas bien, est retournée chez elle dans l'après-midi. Lorsque les parents ont reçu les résultats, positifs, du dépistage, ils ont directement informé l'établissement.

Identifier les personnes côtoyées

"On a commencé à en parler qu'il ne faut pas dramatiser, qu'il y aura toujours école et qu'il ne faut pas s'inquiéter", confie un élève. Identifier les personnes que la jeune fille a côtoyé de près lundi constitue la priorité. Selon le ministère un contact rapproché signifie avoir passé au moins 4 heures avec la personne à moins d'un mètre. "Cela sous-entend que potentiellement, toute une partie de la classe a passé du temps avec cette élève lundi", soulève le directeur du collège Mathias Tyssens.

"Nous avons de nombreux élèves qui ont passé les congés en Italie, nous étions donc prévenus que ce risque existait", ajoute-t-il. Depuis lundi, l'établissement avait mis en place une série de mesures préventives, notamment sur les consignes d'hygiène à adopter. La fermeture de l'établissement n'est pas envisagée pour l'instant.

Tous ces élèves et les professeurs concernés également sont invités à contacter leur médecin traitant. Comme précisé dans une lettre envoyée aux parents, pour les 2.000 élèves et 220 professeurs du collège : prise de température matin et soir en plus des consignes classiques. "On doit éviter les contacts rapprochés, bien se laver les mains, mettre du gel antibactériens", récite un élève bien averti des règles à respecter.