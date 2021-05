Coronavirus - Une initiative citoyenne veut récolter de l'argent pour offrir des vaccins à d'autres pays

(Belga) Une initiative citoyenne belge a été lancée afin de récolter des dons pour acheter des vaccins contre le coronavirus et les fournir à des habitants de pays ne pouvant s'offrir ces sérums, ont indiqué dimanche les initiateurs.

L'action "Un vaccin pour tout le monde" a été mise en place sous l'égide de la Fondation Roi Baudouin. L'objectif est d'envoyer l'argent récolté au programme de l'Onu Covax, érigé pour aider les pays à faibles et moyens revenus d'accéder aux vaccins contre le Covid-19. "Cela nous semble unique que des citoyens - à côté de personnalités comme Bill Gates ou le prince Harry et Meghan, via leurs fondations - puissent financer des vaccins pour les personnes moins fortunées", ont écrit les initiateurs dans un communiqué. Ils rappellent qu'un vaccin, administré gratuitement en Belgique, coûte à l'État entre 1,78 et 14,8 euros. "Une idée serait de répercuter le prix de son propre vaccin ou une partie pour permettre à d'autres dans le monde de se faire vacciner." Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait encore dénoncé en début de semaine la distribution "outrageusement inégale" dans le monde des vaccins contre le coronavirus. "Un petit groupe de pays fabrique et achète la majorité des vaccins, et ils contrôlent ainsi le sort du reste du monde", s'était-il offusqué. Les dons peuvent être versés sur le numéro de compte de la Fondation Roi Baudouin (BE10 0000 0000 0404), avec la communication structurée 623/3640/20093. (Belga)