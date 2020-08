Coronavirus - Une manifestation contre les mesures sanitaires annoncée dimanche prochain à Bruxelles

(Belga) L'asbl Viruswaanzin (folie virale) annonce dimanche dans un communiqué qu'elle compte organiser une manifestation contre les mesures sanitaires le dimanche 16 août à Bruxelles. Le groupe veut aussi réclamer la démission du virologue Marc Van Ranst.

Selon les organisateurs de la manifestation, les participants marcheront individuellement à travers Bruxelles entre 12h00 et 17h00 et passeront par la Tour des Finances. Tout se fera dans le respect des mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du virus, assurent les organisateurs. "Une concertation avec la Ville de Bruxelles et la police a eu lieu", ajoutent-ils. Le groupe ne nie pas l'existence du coronavirus mais conteste son degré de contagiosité et sa létalité. Un certain nombre de personnes derrière cette association avaient précédemment introduit une procédure contre les mesures sanitaires, mais leurs demandes avaient été rejetées par le tribunal de première instance de Bruxelles. celui-ci avait jugé que "leurs arguments n'avaient aucun sens scientifique". Ce recours sera toutefois réanalysé en appel le 14 octobre prochain. (Belga)