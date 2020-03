Coronavirus: une personne dans un état préoccupant à Liège, les médecins attendent le résultat du test

Sept personnes qui présentaient des symptômes du coronavirus ont été auscultées au CHU de Liège. Elles ont pu regagner leurs domiciles, où elles doivent suivre des mesures d'isolement.

Sauf une personne, dont l'état de santé a été jugé préoccupant et qui nécessite des soins médicaux particuliers. La personne a été placée en isolement au sein de l'hôpital.

Les tests réalisés ont été envoyés à la KUL pour déterminer si elle est contaminée ou non par le coronavirus.

Les analyses prennent généralement huit heures. Le résultat devrait donc être connu ce lundi soir ou mardi matin.

Le but c'est d'éviter que l'hôpital soit un endroit où on va être infecté par le coronavirus

Au CHU de Liège, la situation est prise très au sérieux par le personnel médical. Mais ce n'est pas le seul endroit: à Mons, deux personnes qui revenaient d'un voyage en Lombardie ont aussi été placée en isolement. Progressivement, les hôpitaux wallons prennent des mesures pour gérer l'afflux de patients qui présentent des symptômes.

Une infectiologue du CHU de Liège nous a détaillé les mesures prises sur place. "On se réunit quotidiennement pour évaluer la situation au jour le jour. Il faut savoir que les recommandations restent de mise. C'est-à-dire: si on est malade on appelle d'abord son médecin traitant. Ici au CHU de Liège, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'un patient qui serait suspecté de coronavirus soit dépisté et détecté bien avant son admission à l'hôpital. Donc on est en train de mettre en place une gestion des flux des patients pour faire en sorte qu'il y ait une ségrégation entre les patientes qui seraient suspects de coronavirus et les patients qui viendraient pour tout autre chose à l'hôpital", a précisé Christelle Meurice. "Le but c'est d'éviter que l'hôpital soit un endroit où on va être infecté par le coronavirus".