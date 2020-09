Coronavirus - Une quinzaine de scouts en quarantaine dans une salle paroissiale à Kampenhout

(Belga) Une quinzaine d'animateurs scouts ont été mis en quarantaine dans la salle paroissiale de Kampenhout au moins jusqu'à lundi. L'un des chefs a été infecté par le coronavirus, indique samedi le bourgmestre Kris Leaerts.

Le staff s'était réuni dans la salle des scouts de Nederokkerzeel, une section de la commune de Kampenhout (Brabant flamand), pour préparer la réunion de dimanche. Un membre du groupe a semble-t-il contracté le virus, raconte Kris Leaerts. "Sur les conseils de l'équipe Covid-19 de la zone de soins de première ligne BraViO, nous avons donc décidé, vendredi soir, de laisser ces personnes ensemble. Elles sont une quinzaine en tout." Le groupe est à présent hébergé dans la salle paroissiale voisine. "Il y a plus de confort là-bas. Nous avons installé une douche et une connexion au wifi. Les chefs démarrent une nouvelle année académique lundi et doivent pouvoir suivre leurs cours à distance." Le bourgmestre précise qu'il s'agit d'une mesure de précaution et qu'aucun membre du staff n'est malade jusqu'ici. "Ils ont tous été testés et lundi nous connaîtrons les résultats. Si des tests reviennent positifs, il faudra alors décider s'il on renvoie ou non ces personnes chez elles." (Belga)