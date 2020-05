Coronavirus: "Une réduction des salaires des élus pour participer à l’effort de solidarité?", Paul Magnette recadre Raoul Hedebouw

Le chef de groupe PTB à la Chambre, Raoul Hedebouw, a déploré le 22 avril dernier l'absence de consensus au sein du bureau de l'assemblée pour examiner une motion d'ordre portant sur une diminution du salaire des députés pendant la période de pandémie de coronavirus (Covid-19).

Début avril, le parti marxiste-léniniste avait annoncé que tous ses parlementaires donneraient la moitié de leur salaire d'avril à des ONG qui luttent contre la maladie à coronavirus et avait appelé les autres élus à faire de même.

"Est-ce une bonne idée ?", a demandé Christophe Deborsu à Paul Magnette, invité dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche.

"Il y a beaucoup d’hypocrisie dans la proposition du PTB comme toujours. Vous savez, le PTB touche tous leurs salaires politiques. S’ils trouvent qu’ils gagnent trop, ils pourraient déjà ne pas les toucher. Les citoyens devraient donc contribuer moins. Mais non, ils vont chercher tout l’argent auquel ils ont droit et pour financer leur propagande. Ils dépensent des dizaines de milliers d’euros sur Facebook pour sponsoriser des vidéos. Impossible d’ouvrir Facebook sans tomber sur une vidéo de Raoul Hedebouw. Ils donnent donc de l’argent à une multinationale américaine qui ne paye pas d’impôts. Pour un parti qui prétend abolir le capitalisme, je trouve ça un peu simpliste", a répondu Paul Magnette

Et de poursuivre: "Le débat sur les salaires est un vrai débat qu’on devrait pouvoir mener d’une manière large. Ce qui me choque et choque beaucoup de gens, c’est qu’il y a beaucoup trop de travailleurs qui ne sont pas assez bien payés dans notre société. Il y a encore beaucoup de travailleurs qui sont encore en-dessous des 14 euros de l’heure, en particulier dans des secteurs essentiels. Le personnel soignant fait un travail fascinant, surhumain et est sur les genoux, mais à côté de ça il y a aussi des hommes et des femmes qui assurent le nettoyage, la logistique, la sécurité."

Y aura-t-il une prime "Corona"?

"Il faut d’abord entamer un travail sur la revalorisation durable de l’ensemble de ces salaires. Ne pas dire seulement ‘on donne une prime’ puis on revient comme avant. Il faut revoir les salaires notamment des éboueurs, du gardiennage, du nettoyage… Ce serait normal. (…) Nous allons quand même proposer une prime, qui sera présentée au Parlement la semaine prochaine. Ce sera une prime de 750 euros net proportionnelle aux revenus pour tous ceux qui ont continué à travailler et qui ont fait preuve de courage dans ces circonstances difficiles."

