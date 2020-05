Coronavirus: voici ce que prévoit la troisième partie du plan fédéral pour aider les citoyens, travailleurs et entreprises

Un Conseil des Ministres du gouvernement fédéral a eu lieu ce vendredi pour déterminer le contenu du troisième volet du plan fédéral de protection sociale et économique. Les deux premières parties ont été activées les 6 et 20 mars derniers pour venir en aide aux travailleurs, aux indépendants et aux entreprises en difficulté. "Dans le cadre de ce troisième volet, l’objectif est de poursuivre et renforcer les mesures relatives au pouvoir d’achat et de soutien à l’emploi ainsi qu’à l’activité économique pendant les prochains mois", indique le communiqué transmis par le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès.

Voici les quatre axes communiquées par le gouvernement:

Certaines mesures transversales adoptées ces derniers mois seront prolongées telles que, par exemple, le chômage temporaire, le droit passerelle ou encore le congé parental "Corona". Ces décisions rencontrent la volonté des partenaires sociaux, selon le cabinet de Sophie Wilmès. Le gouvernement fédéral proposera de nouvelles mesures transversales orientées vers le maintien de l’emploi, du pouvoir d’achat, de la cohésion sociale et de la viabilité des entreprises ; "conditions sine qua non pour atténuer au maximum les conséquences de cette crise inédite", indique le communiqué. Il est question, par exemple, d’un incitant fiscal sous la forme d’une réduction de précompte professionnel qui vise à encourager le retour au travail des personnes en chômage temporaire. "D’autres décisions garantiront la solvabilité des entreprises, encourageront l’investissement ou encore aideront à sauvegarder l’emploi dans notre pays", précise le communiqué. "Le gouvernement fédéral a l’intention de répondre plus précisément aux difficultés rencontrées par certains secteurs dont l’HoReCa, la culture et l’événementiel qui – de par la nature de leurs activités – ont particulièrement souffert du confinement", annonce le document. Dès lors, des mesures sectorielles spécifiques seront proposées: entre autres une baisse de la TVA, la mise en place d’un "chèque HoReCa" ou encore une augmentation de déductibilité pour les frais professionnels. Le gouvernement fédéral souhaite également proposer une prime unique de 250 euros aux bénéficiaires du revenu d’intégration, aux personnes porteuses d’un handicap ainsi qu’aux pensionnés qui bénéficient de la GRAPA.

Présentation aux partis qui soutiennent le gouvernement Wilmès

Le plan qui nous a été communiqué doit être présenté ce samedi lors d'un Conseil des Ministres élargi aux dix partis qui soutiennent le gouvernement de Sophie Wilmès. Des débats et des propositions pourraient encore modifier le plan. "Dans la foulée, la concertation avec les partenaires sociaux se poursuivra en ce qui concerne des mesures relatives à l’organisation du travail", conclut le cabinet de Sophie Wilmès.