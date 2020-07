Coronavirus: voici comment fonctionne la nouvelle bulle sociale de 5 personnes

Depuis plusieurs semaines, la bulle sociale était constituée de 15 personnes par semaine. Cela signifiait que chaque personne pouvait côtoyer, sans obligation de distance sociale, 15 autres personnes. Et ces 15 personnes pouvaient changer d'une semaine à l'autre. Cette règle ressemble aujourd'hui à un rêve tant le retour en arrière est radical.

En effet, à partir du mercredi 29 juillet et pour 1 mois, la bulle sociale est réduite à 5 personnes pour un foyer tout entier, les mêmes pendant 4 semaines. Les enfants de moins de 12 ans n'entrent toutefois pas en ligne de compte.

Donc, un foyer peut voir au total 5 personnes. Ce n'est pas 5 personnes différentes par membre du foyer. Non, ce sont bien 5 personnes au total pour TOUT le foyer. Et ces personnes ne pourront PAS changer pendant quatre semaines.

Il s'agit des personnes que l'on peut voir en plus de sa propre famille, et avec lesquelles on peut avoir un contact rapproché, sans respect constant de la distanciation sociale. "Pour tous les autres, il faut respecter en permanence les distances", insiste Sophie Wilmès. "Et il est toujours conseillé de porter le masque". Il s'agit d'une recommandation des experts de la Celeval, la cellule d'évaluation de la situation, "que nous suivons à la lettre", a-t-elle précisé.