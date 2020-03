Coronavirus: voici les informations rassurantes concernant le virus

A côté des mesures drastiques qui sont prises en Europe pour lutter contre le coronavirus , il y a aussi heureusement des informations rassurantes. Notamment sur le taux de guérison ou encore sur les avancées pour trouver un vaccin.

Première bonne nouvelle, les mesures de quarantaine et d'isolement semblent fonctionner surtout en Chine, le pays le plus touché. Le nombre de malades et de décès par jour diminue depuis plusieurs semaines.

Ensuite, le coronavirus tue peu. Dans 81% des cas, le malade ne provoque aucun ou de très faibles symptômes. Pour 14%, le virus peut provoquer une pneumonie sévère. Pour les 5% restants par contre, le virus peut être critique. 3% des cas seulement décèdent.

Dans la majorité des cas, on guérit donc du coronavirus. Dans le monde, il y a 13 fois plus de guérison que de décès.

Autre bonne nouvelle, les enfants sont très peu touchés. Seuls 3% des cas concernent des jeunes de moins de vingt ans. En-dessous de 40 ans, le taux de mortalité ne dépasse pas les 0,2%.

Enfin, un vaccin devrait être trouvé rapidement. Plusieurs équipes scientifiques travaillent en tout cas dessus. Des recherches sont également en cours pour mettre en place des antiviraux pour soigner les personnes déjà malades. Plus de 80 essais cliniques pour tester l'efficacité des traitements sont actuellement réalisés.

Et puis le coronavirus a aussi des conséquences positives notamment sur la pollution. En Chine, elle est quatre fois moins importante que d'habitude. Conséquences positives aussi sur le prix des carburants. Cela faisait un an que l'essence n'avait plus été si bon marché chez nous.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be



Un numéro vert est également activé: 0800 14 689