Coronavirus: voici les premiers chiffres sur la fréquentation des écoles ce matin

Les premiers chiffres concernant la fréquentation des écoles ce matin ont été dévoilés. Ils mettent en valeur une prise de conscience de la part de la population.

Enseignement catholique en fédération Wallonie-Bruxelles

Les élèves de l'enseignement catholique en Fédération Wallonie-Bruxelles ont massivement déserté les écoles en ce premier jour de suspension des cours en raison de la pandémie de coronavirus. Dans les écoles fondamentales (maternelles et primaires), le taux de présence ce lundi était de 2,16% et d'à peine 0,1% dans le secondaire, selon des chiffres recueillis par le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC).



"On peut dire que c'est une présence minimale, bien en deçà de ce qui était attendu, mais cela ne présage pas de ce qui va se passer dans les prochains jours", commente Etienne Michel, directeur général du SeGEC. "Beaucoup de parents n'ont pas encore une solution opérationnelle pour les trois semaines à venir, mais c'est en tout cas une indication d'une prise de conscience au sein de la population".

Ecoles bruxelloises

Aucun élève des écoles secondaires bruxelloises n'était présent à l'école, lundi matin, d'après l'échevine de l'Instruction publique francophone de Bruxelles, Faouzia Hariche. Dans l'enseignement fondamental public francophone, moins de 2% des 13.000 élèves se sont rendus dans leur établissement scolaire, a ajouté l'échevine lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec la ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) Caroline Désir (PS) et du ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet, à l'école primaire Henriette Dachsbeck de Bruxelles.

Flandres

10% des élèves des écoles fondamentales étaient présent dans les classes ce lundi. Dans les écoles secondaires, ils étaient moins de 5%.

